الداخلية بغزة تقرر اجراءات عدة بشأن المناورة المشتركة للمقاومة

قررت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الاثنين 28/12/2020، اتخاذ عدة إجراءات على صعيد الجبهة الداخلية بالتزامن مع اجراء فصائل المقاومة الفلسطينية غداً الثلاثاء مناورة مشتركة على مستوى قطاع غزة.

ودعت وزارة الداخلية في بيان صحفي، المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الصدد، والتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية ميدانياً.

وأكدت وزارة الداخلية، إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين بشكل كامل، وإغلاق شارع الرشيد أمام حركة المواطنين والمركبات على امتداد الشريط الساحلي لقطاع غزة، باستثناء المنطقة الواقعة ما بين دوار السودانية شمالاً حتى الشيخ عجلين جنوباً/ نقطة الساحل، والتي ستكون مفتوحة أمام المركبات فقط.

كما قررت إخلاء عدد من المقرات الأمنية والشرطية.

وأوضحت، أن سريان كافة الإجراءات المُتخذة سيستمر لمدة 24 ساعة من بدء تنفيذها.

كما سيتخلل المناورة انتشار لعناصر المقاومة والأجهزة الأمنية والشرطية، وحركة نشطة لمركبات الإسعاف والدفاع المدني والأمن والشرطة في جميع المحافظات، وستُسمع أصوات إطلاق نار وتفجيرات.