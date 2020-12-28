هذا ما قاله ميسي عن استمراره مع برشلونة

أكّد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الاثنين، أنه لم يقرّر "أي شيء" بعد حول استمراره في صفوف فريق "برشلونة" الإسباني.

ويشار أنه يستمرّ العقد الحالي لميسي مع "البرشا" حتى 30 حزيران/يونيو 2021، علماً أنه كان يريد الانتقال من صفوفه الصيف الماضي قبل أن يقرّر البقاء هذا الموسم.

ونفى ميسي أن يكون السبب في قراره الانتقال من النادي في الصيف الماضي، هو تخلّي برشلونة عن النجم الأوروغوياني "لويس سواريز"، مؤكداً ان قراره جاء قبل مسألة انتقال سواريز لأتلتيكو مدريد.

وقال أن "النادي في مرحلة سيئة جداً، ومن الصعب إعادته إلى مستوياته السابقة"، حيث شهد "برشلونة" بداية صعبة في الدوري هذا الموسم، إذ يتواجد في المركز الخامس في "الليغا" بفارق 8 نقاط عن "أتلتيكو مدريد" المتصدر.

وأشار ميسي بقوله أن "جلب نيمار سيكلّف كثيراً"، مضيفاً أنه "من المستحيل" أن ينتقل للعب مع الغريم ريال مدريد، معتبراً أن التحاق المدرب الهولندي "رونالد كومان" ببرشلونة كان نجاحاً كبيراً.

وأوضح أنه لا يلعب ليكون "الأفضل في العالم" بل "ليفوز ويقدّم أفضل ما لديه" لفريقه في كل مباراة، لافتا أنه لن يصوّت في انتخابات رئاسة برشلونة في نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل، برغم كونه أحد الأعضاء الناخبين في النادي.