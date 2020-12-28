أميركا تتجاوز الـ19 مليون إصابة بكورونا

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز اليوم الاثنين، أنّ الولايات المتحدة هي البلد الأوّل في العالم على صعيد أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، فقد سجّلت أمس الأحد ما مجموعه 19,107,675 إصابة.

وكانت الولايات المتحدة قبل ستّة أيّام فقط، تجاوزت عتبة الـ18 مليون حالة، حيث أحصت البلاد أيضاً ما مجموعه 333,069 وفاة جرّاء الجائحة.

وحذّر كبير خبراء الأمراض المعدية "أنطوني فاوتشي" بأميركا، من أن أسوأ ما في وباء "كوفيد-19" ربما لم يحدث بعد، ما قد يدفع البلاد إلى "مرحلة حرجة" مع ارتفاع وتيرة السفر أثناء فترة العطلة.

وقال الخبير"أشارك الرئيس المنتخب بايدن قلقه من أن الأمر قد يزداد سوءًا في الأسابيع المقبلة".

يشار إلى أنه مع بدء حملة التلقيح في جميع أنحاء البلاد، وتخصيصها أولاً للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والعاملين في مرافق الرعاية الطويلة الأجل، أعطى للأميركيين بصيص أمل، بالرغم من إن كميات اللقاح الأولية كانت دون وعود الحكومة الفدرالية.