الشرطة الفلسطينية: القبض على مطلوب للعدالة منذ سنتين من الخليل

قالت الشرطة الفلسطينية في الضفة المحتلة اليوم الاثنين أنها :" ألقت القبض على مطلوب للعدالة منذ سنتين في بلدة سعير شرقي الخليل.
وأوضحت الشرطة أن المطلوب صدر بحقه 27 مذكرة قضائية بتهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد بمبلغ يقارب 250 ألف شيقل.
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