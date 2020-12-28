ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

الشرطة الفلسطينية: القبض على مطلوب للعدالة منذ سنتين من الخليل

  • فلسطين اليوم - الضفة
  • 14:03 - 28 ديسمبر 2020
القبض على مطلوب للعدالة منذ سنتين القبض على مطلوب للعدالة منذ سنتين
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

قالت الشرطة الفلسطينية في الضفة المحتلة اليوم الاثنين أنها :" ألقت القبض على مطلوب للعدالة منذ سنتين في بلدة سعير شرقي الخليل.

وأوضحت الشرطة أن المطلوب صدر بحقه 27 مذكرة قضائية بتهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد بمبلغ يقارب 250 ألف شيقل.

الأكثر مشاهدة

متعلقات