تشكيلة الزمالك النهائية أمام سموحة

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب نادي الزمالك، على تشكيلة الأبيض في مباراة سموحة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري المصري.

وينوي البرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب نادي الزمالك، الاعتماد على حميد أحداد، بمركز المهاجم الصريح في غياب مصطفى محمد، بسبب تمرده مؤخرا وغيابه عن تدريبات الأبيض خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل الضغط للرحيل في يناير المقبل صوب الدوري الفرنسي.

ومن المتوقع أن يعود يوسف أوباما، لمركز رقم 10 في تشكيلة الزمالك بعد غياب بسبب الإصابة بفيروس كورونا بالفترة الماضية.

وسيحل إسلام جابر في محل طارق حامد الذي تعرض لإصابة بفيروس كورونا باليومين الماضيين قبل تعافيه أول أمس، لكن سيجري فحص طبي من أجل التأكد من تعافيه بشكل نهائي خلال 48 ساعة.

سيكون محمد عبد الغني، بديلا لمحمود علاء في دفاع نادي الزمالك، بسبب غياب الثاني لإصابته بفيروس كورونا.

ستكون تشكيلة نادي الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمد عبد الغني، أحمد فتوح.

الوسط: فرجاني ساسي، إسلام جبار، يوسف أوباما.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، حميد أحداد.