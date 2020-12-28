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الصحة "الإسرائيلية": وفاة "إسرائيلي" بعد وقت قصير من تلقيه لقاح كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:36 - 28 ديسمبر 2020
فيروس كورونا في اسرائيل فيروس كورونا في اسرائيل
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، وفاة مسن "إسرائيلي" يبلغ (75 عامًا) وهو مريض قلب، بعد وقت قصير من تلقيه تطعيم الكورونا صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة أنه في أعقاب الحادث، تم تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع.

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