الصحة "الإسرائيلية": وفاة "إسرائيلي" بعد وقت قصير من تلقيه لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، وفاة مسن "إسرائيلي" يبلغ (75 عامًا) وهو مريض قلب، بعد وقت قصير من تلقيه تطعيم الكورونا صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة أنه في أعقاب الحادث، تم تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع.