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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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القوى تسلم المؤسسات الدولية مذكرة قانونية لخطورة الوضع الصحي للأسرى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:09 - 28 ديسمبر 2020
اعتصام أهالي الأسرى الأسبوعي بغزة (4).JPG اعتصام أهالي الأسرى الأسبوعي بغزة (4).JPG
تقارير
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سلمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية اليوم الاثنين 28/12/2020 ، المؤسسات الدولية مذكرة قانونية تحذر فيها من خطورة الوضع الصحي للأسرى الفلسطينيين في ظل جائحة كورونا ورفض الاحتلال ادخال اللقاح اللازم لهم داخل السجون .

وأكدت لجنة الأسرى، أن المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي أمام ما يحصل من مطالبة المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية والضغط على الاحتلال من اجل تحسين اوضاع الاسرى والافراج عنهم

وطالبت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، المؤسسات الدولية  بالنهوض بواجباتها والتزاماتها الدولية والإنسانية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياساته العنصرية التي أدت لاستشهاد 226 من أسرانا البواسل.

وأشارت القوى إلى وضع الأسرى خاصةً في ظل جائحة كورونا التي تهدد حياة أسرانا وأسيراتنا الماجدات وكبار السن والأطفال الأسرى بفعل السياسات والجرائم العنصرية الإسرائيلية .

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