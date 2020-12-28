رئيس لجنة الانتخابات يستقبل سفير مصر الجديد في فلسطين

استقبل الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، اليوم، طارق طايل، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى دولة فلسطين، وذلك في المقر العام للجنة بمدينة البيرة.

ورحب الدكتور ناصر بالسفير طايل متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة ومرحباً به في فلسطين، وأطلعه على آخر التطورات المتعلقة بعمل لجنة الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بملف الانتخابات، معرباً عن أمله في أن تتمكن اللجنة من إجراء الانتخابات العامة في فلسطين.

من جهته، ثمن السفير طايل عمل اللجنة ودورها في سبيل تعزيز الديمقراطية في فلسطين، ومؤكداً موقف مصر الثابت والمتعلق بضرورة إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية.

وحضر الاجتماع هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة، وعمرو السعد، الملحق السياسي للسفارة المصرية، وفريد طعم الله، مدير العلاقات العامة والمشاريع في اللجنة.