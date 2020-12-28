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نقابة الصيادين : إخلاء البحر من الصيادين فجر غدٍ و لـ24 ساعة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:02 - 28 ديسمبر 2020
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تقارير
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أكدت نقابة الصيادين بقطاع غزة اليوم الاثنين 28/12/2020، ان الشرطة البحرية طلبت منا إخلاء البحر من الصيادين بدءاً من الساعة 5 من فجر غدٍ الثلاثاء البحرية لمدة 24 ساعة.

وقالت النقابة ان الاغلاق يأتي بالتزامن مع المناورة العسكرية المشتركة للفصائل.

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