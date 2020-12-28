ضربة جديدة لنتنياهو.. رئيس بلدية ايلات ينشق عن الليكود

أعلن رئيس بلدية مدينة ايلات مئير يتسحاق هاليفي اليوم الاثنين عن انشقاقه عن حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو ليتلقى الأخير ضربة قاسية هي الثالثة خلال اقل من شهر.

وقال رئيس بلدية ايلات المحتلة: "سانضم إلى حزب جدعون ساعر الجديد الذي يحمل اسم "أمل جديد-وحدة لإسرائيل".

وأضاف: "وفقًا لما ذكرته القناة العبرية السابعة: "إن إسرائيل بحاجة إلى أمل جديد، مشيرًا إلى أنه ترك الليكود بسبب نتنياهو والذي خيب أمل الجمهور وغير وجهه ووجه الحزب".

وأشارت القناة إلى أن هاليفي سيكون ضمن المراكز العشرة الأولى، وسيكون أول عضو كنيست من إيلات عن هذا الحزب.