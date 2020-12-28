ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الجلسة الاخيرة خلال العام..

اشتية: سنوقع عقوبات بمرتكبي أحداث مقام النبي موسى ونتائج إجراءات كورونا مطمئنة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:48 - 28 ديسمبر 2020
محمد اشتيه محمد اشتيه
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد محمد اشتيه رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين 28/12/2020 ما جرى من أحداث في مقام النبي موسى أول أمس أساءنا لما يحمله هذه المكان من مكانة دينية وتاريخية، وعليه قمنا بتشكيل لجنة تحقيق حول كل الذي حدث هناك وسوف نوقع كل العقوبات على الذين تسببوا في هذه الإساءة ، معتبراً ان المقام لم يكن مهملا بل تم ترميمه وترتيبه لما يليق به ولذلك اوعزنا للجهات ذات العلاقة بتقديم كل عناية للحفاظ عليه كموقع ديني وتاريخي وأثري.

وتابع خلال كلمته مع بداية الجلسة الاخيرة للحكومة خلال 2020 ، انه وبعد أيام قليلة ينطوي عام 2020 بكل ما حمله من امل وتحديات سياسية ووبائية واقتصادية ليس علينا فحسب بل على العالم أجمع، نستقبل عاما جديدا نتطلع بأن يكون أفضل نتمكن خلاله من السيطرة على الفيروس الذي بطش بأرواح الناس وأصاب الملايين.

وبشأن مواجهة فيروس "كورونا" بين: اطمئنكم ان الإجراءات التي اتخذناها تأتي بنتائج جيدة ولكن بطيئة وليس في كل المحافظات، التزامكم هو أساس نجاح إجراءاتنا، وبعد أيام تنتهي هذه الإجراءات ونحن نراقب ما إذا سنمددها او لا وندرس أفضل الطرق لحمايتكم.

واشار الى الحكومة قامت بكل الإجراءات الإدارية والمالية والاتصالات من اجل الحصول على الدفعة الأولى من الطعومات التي ستكون بين أيدينا قريبا.

وأوضح اشتيه ان مجلس الوزراء يناقش اليوم أوضاع مدارس مدينة القدس واحتياجاتها وأسس توظيف معلمين جدد كما يناقش توصية اللجنة الوزارية لحوكمة المؤسسات والهيئات الحكومية غير الوزارية وأجور الترددات ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع وعنقود التكنولوجيا والإدارة العامة لمحافظة رام الله والبيرة وأوضاع الموظفين العالقين في الخارج كما يناقش نظام إدارة النفايات الخطرة ونظام الشراء العام ونظام التراث الثقافي غير المادي.

 

 

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات