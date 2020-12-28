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بالفيديو : عاصفة رعدية ومطرية شمال السعودية تقتلع أعمدة الكهرباء

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:28 - 28 ديسمبر 2020
عواصف رعدية ومطرية عواصف رعدية ومطرية
تقارير
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ضربت المملكة العربية السعودية أمس الأحد 27/12/2020 ، عاصفة مطرية ورعدية قوية أدت لاقتلاع أعمدة الكهرباء ودمار كبيرة في الممتلكات شمالي مكة المكرمة.

تسجيلات فيديو أظهرت لحظة دخول العاصفة وتأثيراتها الكبيرة على البنى التحتية في المنطقة.

 

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