ايران تكشف: سليماني كان يحمل رسالة مهمة لدولة خليجية يوم اغتياله

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أن قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني كان يحمل رسالة دبلوماسية مهمة إلى المملكة العربية السعودية يوم اغتياله في العاصمة العراقية بغداد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، على تلقي طهران في وقت سابق رسائل من السعودية لم تكن دبلوماسية بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أنه تم الإجابة عليها عبر مجلس التعاون الخليجي.

وقال: "نأمل من الحكومة العراقية العمل بمسؤولياتها أكثر فيما يخص اغتيال قاسم سليماني، ومعاقبة المتورطين بعملية الاغتيال".

وردا على احتمال توجيه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة عسكرية لإيران، شدد سعيد خطيب زادة على أن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات، قائلا: "نحن نفكر بجميع السيناريوهات، ومستعدون لأي سيناريو، نأمل من إدارة دونالد ترامب التوقف عن خلق التوتر في أيامها الأخيرة".

وشدد ان طهران لن تتردد في الدفاع عن حقوقها المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة مقابل أي تهديد.