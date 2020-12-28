مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال رغم الإغلاق المشدد الذي تفرضه حكومة الاحتلال بسبب انتشار فيروس كورونا ووصول السلالة الجديدة لـ"إسرائيل".

المرابطة المقدسية هنادي الحلواني قالت: "منذ ساعات صباح اليوم الأول للإغلاق يسرح قطعان المستوطنين ويمرحون في ساحات الأقصى بلا رقيب ولا حسيب".

وأشارت حلواني إلى أن هذا يوكد أن السبب الحقيقيّ لكلّ هذا التشديد وإبعاد المصلين هو التفرد بالمسجد الأقصى، داعية أهالي البلدة القديمة إلى التواجد في المسجد الأقصى.

وقالت :"لا تتركوا المسجد الأقصى لمخططات الاحتلال، ولا تفرغوهُ لقطعان مستوطنيهم، رصوا صفوف الرباط في ساحاته وسدّوا الثغور والخلل، وتأكدوا أن الاحتلال شدة على هذه الارض وسيزول كما زال كل طامعٍ بالقدس قبله".

وكانت قوات الاحتلال فرضت منذ ليلة أمس، إغلاقات مشددةٍ شاملة على مدينة القدس بذريعة فيروس كورونا حيث تمنع أي شخص من التجوّل أبعد من كيلو مترٍ عن محيط بيته.