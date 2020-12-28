الاحتلال يخطر بهدم 4 منازل وبيت زراعي في قرية تعنك

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي،أمس الأحد، خمسة مواطنين من قرية تعنك غرب جنين، إخطارات بهدم أربعة منازل وبيت بلاستيكي.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم منزل المواطن إبراهيم أحمد محمود قذيلة وهو مسكون منذ عامين، ومنازل محمود أحمد قذيله، ورياض محمد دواسة، وذيب نمر شبيبو وهي قيد الإنشاء، وبيت زراعي بلاستيكي للمواطن محمود جميل ابو قذيلة.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تدعي أن تلك المباني قائمة على مناطق أثرية وغير مرخصة.

ويحيط بجنين تسع مستوطنات هي: جانيم، وقديم، ومابودوتان، وجانيت، وشاكيد، وحنانيت، وريحان، وتل منشة، وحرميش (ثلاث من هذه المستوطنات تم اخلاؤها عام 2005).

وقد توزعت هذه المستوطنات بشكل أحزمة تحيط بالمدينة والتجمعات السكانية، كي تخنق مجالات توسعها؛ ولتقطيع التواصل الجغرافي والسكاني، وتسهيل السيطرة على السكان؛ إضافة إلى مصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي ا وعزلها بالأسلاك الشائكة، وتوطين آلاف المستوطنين.

وتحتل المستوطنات مساحة إجمالية قدرها حوالي2942 دونمًا من أراضي محافظة جنين.

وكانت المستوطنات الإسرائيلية في محافظة جنين تتوزع توزيعاً جغرافياً يغطي كل المراكز العمرانية الفلسطينية في جنين ومحافظتي طولكرم ونابلس.