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صحة غزة : 7 حالات وفاة و"477" إصابة جديدة بفيروس كورونا و195 حالة حرجة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:55 - 28 ديسمبر 2020
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تقارير
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اعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الاثنين 28/12/2020 ، عن تسجيل "7"حالات وفاة  وإصابة "477" بفيروس كورونا بعد إجراء" 1754 "فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

واوضحت الصحة خلال تقريرها الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 327 ، في حين بلغ جمالي الحالات الخطيرة والحرجة 195 حالة.

وبينت ان عدد المتعافين اليوم بلغ 702 حالة جديدة ليرفع أعداد المتعافين منذ فيروس كورونا 27545 ، في حين ارتفعت اعداد الوفيات لـ340 .

وقالت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين 38614 اصابة واجمالي الحالات النشطة 10729 حالة.

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