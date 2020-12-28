تدريب مفاجئ لجيش الاحتلال عبر الهاتف

اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، تدريبًا مفاجئًا عبر الهاتف لقوات الاحتياط بهدف فحص جهوزية استدعاء قوات الاحتياط.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: "بدأ هذا الصباح تدريب اتصال هاتفي لقوات الاحتياط في إطار تدريب لرئاسة هيئة أركان جيش الاحتلال"، موضحًا أن الهدف من التدريب هو فحص جهوزية استدعاء قوات الاحتياط.

ولفت إلى أن تدريب الاتصال الهاتفي سيستمر حتى ساعات المساء.

ويتزامن التدريب المفاجئ لقوات الاحتلال مع الاعلان المسبق للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة عن مناورة الركن الشديد التي ستنطلق غدًا الثلاثاء.