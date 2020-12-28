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سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28-12-2020

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 08:06 - 28 ديسمبر 2020
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28-12-2020 سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28-12-2020
تقارير
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ننشر لكم سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28-12-2020 بجميع عياراته وفقًا لما هو ظاهر على شاشة اسعار العملات.

ونلفت عناية قراؤنا الافاضل بأن أسعار الذهب اليوم في مصر يتم تحديثه مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24       933 إلى 935

عيار 22       855 إلى 857

عيار 21       816 إلى 818

عيار 18       699 إلى 701

عيار 14       544 إلى 545

عيار 12       466 إلى 467

الاونصة        29,003 إلى 29,074

الجنيه الذهب   6,528 إلى 6,544

الكيلو   932,571 إلى 934,857

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة  جنيه مصري    دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 958.05 جنيه $60.96

سعر الذهب عيار 22  878.22 جنيه $55.88

اسعار الذهب عيار 21 838.31 جنيه $53.34

اسعار الذهب عيار 18 718.55 جنيه $45.72

سعر الذهب عيار 14  558.86 جنيه $35.56

سعر الذهب عيار 12  479.02 جنيه $30.48

سعر الذهب عيار 9    359.27 جنيه $22.86

اسعار أوقية الذهب     29,795 جنيه  $1,896

اسعار جنيه الذهب      6,706 جنيه   $426.72

اسعار كيلو الذهب      958,048 جنيه        $60,958

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

27 ديسمبر     940.69       823.13       705.53       548.74       470.35

26 ديسمبر     940.69       823.13       705.53       548.74       470.35

25 ديسمبر     940.69       823.13       705.53       548.74       470.35

24 ديسمبر     948.34       829.81       711.26       553.20       474.17

23 ديسمبر     945.60       827.42       709.21       551.60       472.80

22 ديسمبر     936.92       819.82       702.70       546.54       468.46

21 ديسمبر     945.08       826.97       708.82       551.30       472.54

20 ديسمبر     953.74       834.54       715.31       556.35       476.87

19 ديسمبر     950.66       831.84       713.00       554.55       475.33

18 ديسمبر     950.41       831.63       712.82       554.41       475.20

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