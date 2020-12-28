ننشر لكم سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28-12-2020 بجميع عياراته وفقًا لما هو ظاهر على شاشة اسعار العملات.
ونلفت عناية قراؤنا الافاضل بأن أسعار الذهب اليوم في مصر يتم تحديثه مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.
وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية على النحو التالي:
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 933 إلى 935
عيار 22 855 إلى 857
عيار 21 816 إلى 818
عيار 18 699 إلى 701
عيار 14 544 إلى 545
عيار 12 466 إلى 467
الاونصة 29,003 إلى 29,074
الجنيه الذهب 6,528 إلى 6,544
الكيلو 932,571 إلى 934,857
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 958.05 جنيه $60.96
سعر الذهب عيار 22 878.22 جنيه $55.88
اسعار الذهب عيار 21 838.31 جنيه $53.34
اسعار الذهب عيار 18 718.55 جنيه $45.72
سعر الذهب عيار 14 558.86 جنيه $35.56
سعر الذهب عيار 12 479.02 جنيه $30.48
سعر الذهب عيار 9 359.27 جنيه $22.86
اسعار أوقية الذهب 29,795 جنيه $1,896
اسعار جنيه الذهب 6,706 جنيه $426.72
اسعار كيلو الذهب 958,048 جنيه $60,958
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
27 ديسمبر 940.69 823.13 705.53 548.74 470.35
26 ديسمبر 940.69 823.13 705.53 548.74 470.35
25 ديسمبر 940.69 823.13 705.53 548.74 470.35
24 ديسمبر 948.34 829.81 711.26 553.20 474.17
23 ديسمبر 945.60 827.42 709.21 551.60 472.80
22 ديسمبر 936.92 819.82 702.70 546.54 468.46
21 ديسمبر 945.08 826.97 708.82 551.30 472.54
20 ديسمبر 953.74 834.54 715.31 556.35 476.87
19 ديسمبر 950.66 831.84 713.00 554.55 475.33
18 ديسمبر 950.41 831.63 712.82 554.41 475.20