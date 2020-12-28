ننشر لكم سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28-12-2020 بجميع عياراته وفقًا لما هو ظاهر على شاشة اسعار العملات.

ونلفت عناية قراؤنا الافاضل بأن أسعار الذهب اليوم في مصر يتم تحديثه مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 933 إلى 935

عيار 22 855 إلى 857

عيار 21 816 إلى 818

عيار 18 699 إلى 701

عيار 14 544 إلى 545

عيار 12 466 إلى 467

الاونصة 29,003 إلى 29,074

الجنيه الذهب 6,528 إلى 6,544

الكيلو 932,571 إلى 934,857

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 958.05 جنيه $60.96

سعر الذهب عيار 22 878.22 جنيه $55.88

اسعار الذهب عيار 21 838.31 جنيه $53.34

اسعار الذهب عيار 18 718.55 جنيه $45.72

سعر الذهب عيار 14 558.86 جنيه $35.56

سعر الذهب عيار 12 479.02 جنيه $30.48

سعر الذهب عيار 9 359.27 جنيه $22.86

اسعار أوقية الذهب 29,795 جنيه $1,896

اسعار جنيه الذهب 6,706 جنيه $426.72

اسعار كيلو الذهب 958,048 جنيه $60,958

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

27 ديسمبر 940.69 823.13 705.53 548.74 470.35

26 ديسمبر 940.69 823.13 705.53 548.74 470.35

25 ديسمبر 940.69 823.13 705.53 548.74 470.35

24 ديسمبر 948.34 829.81 711.26 553.20 474.17

23 ديسمبر 945.60 827.42 709.21 551.60 472.80

22 ديسمبر 936.92 819.82 702.70 546.54 468.46

21 ديسمبر 945.08 826.97 708.82 551.30 472.54

20 ديسمبر 953.74 834.54 715.31 556.35 476.87

19 ديسمبر 950.66 831.84 713.00 554.55 475.33

18 ديسمبر 950.41 831.63 712.82 554.41 475.20