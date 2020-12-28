سعر الذهب اليوم الاثنين 28/12/2020

سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 28/12/2020، من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين28/12/2020، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وسعر الذهب في فلسطين اليوم من أهم مايبحث عنه المواطنون خاصة المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وسعر الذهب في فلسطين اليوم يهم كذلك المستثمرين في فلسطين نظراً لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

سعر الذهب في فلسطين اليوم

ويتصدر سعر الذهب في فلسطين اليوم أهمية كبرى خاصةً في الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 196.45 شيكل $60.96

سعر الذهب عيار 22 180.08 شيكل $55.88

اسعار الذهب عيار 21 171.90 شيكل $53.34

اسعار الذهب عيار 18 147.34 شيكل $45.72

سعر الذهب عيار 14 114.60 شيكل $35.56

سعر الذهب عيار 12 98.22 شيكل $30.48

اسعار أوقية الذهب 6,110 شيكل $1,896

اسعار جنيه الذهب 1,375 شيكل $426.72

اسعار كيلو الذهب 196,450 شيكل $60,958

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Monday, December 28, 2020 06:35 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

27 ديسمبر 194.78 170.44 146.09 113.62 97.39

26 ديسمبر 194.62 170.29 145.96 113.53 97.31

25 ديسمبر 194.62 170.29 145.96 113.53 97.31

24 ديسمبر 194.28 170.00 145.71 113.33 97.14

23 ديسمبر 193.70 169.49 145.28 112.99 96.85

22 ديسمبر 193.16 169.02 144.87 112.68 96.58

21 ديسمبر 196.28 171.75 147.21 114.50 98.14

20 ديسمبر 195.89 171.41 146.92 114.27 97.95

19 ديسمبر 195.90 171.41 146.93 114.27 97.95

18 ديسمبر 195.89 171.41 146.92 114.27 97.94