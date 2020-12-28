"أمن السلطة" يعتقل منظمة الحفلة الراقصة داخل مقام النبي موسى

ذكرت وسائل اعلام محلية بأن أجهزة أمن السلطة اعتقلت صباح اليوم الاثنين، القائمة على تنظيم الحفل الموسيقي الراقصة داخل مقام النبي موسى.

وكان نشطاء فلسطينيون تداولوا مقاطع فيديو تظهر اقامة حفل موسيقي راقص داخل مقام النبي موسى مما اثار حالة من الجدل الكبيرة في الاراضي الفلسطينية.

وظهر في الفيديو مجموعة من أهالي القدس ومنطقة مقام النبي موسى أثناء قيامهم بطرد جميع الفتيات والفتية من داخل المقام ليكتشفوا وجود الخمر والحشيش وفتيات بصور خادشة للحياء، كما اكتشفوا أن هذه المجموعة اخذت الاذن والموافقة من وزارة السياحة.

وبعد اثارة الجدل الكبير أعلن رئيس حكومة رام الله محمد اشتية تشكيل لجنة للوقوف على تداعيات الحادث المؤسف داخل مقام النبي موسى.