مقتل رجل مسن في اللد يرفع عدد قتلى الجرائم لـ15 قتيلًا خلال الشهر الجاري

قتل رجلٌ فلسطيني فجر اليوم الاثنين برصاص مجهول بالمنطقة الصناعية في مدينة اللد في الداخل الفلسطيني المحتل عام الـ 48.

ووفقًا لموقع عرب 48 فإن صحة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت وفاة الرجل البالغ من العمر 50 عامًا في جريمة قتل جديدة في الاراضي المحتلة.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تلقت بلاغا بوقوع جريمة قتل حيث عثرت على الرجل مصابًا بعيارات نارية داخل السيارة فيما توفي الرجل داخل المستشفى.

بينما أصيب شخصان يوم أمس الأحد بجراح جرّاء جريمة إطلاق نار في "تل السبع"، جنوب فلسطين المحتلة، والمصابان هما شابان أحدهما يبلغ من العمر 25 عامًا، والآخر فتى يبلغ من العمر 15 عامًا.

15 قتيلا منذ مطلع الشهر

وقُتل منذ مطلع الشهر الجاري حتى الآن 15 شخصا بينهم امرأة في جرائم مختلفة تضاف إلى سلسلة من أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي، التي باتت تقض مضاجع المواطنين بسبب انعدام الأمن والأمان.