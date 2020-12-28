حالة الطقس اليوم الاثنين 28-12-2020: أجواء باردة ورياح قوية

توقع طقس فلسطين أن تكون حالة الطقس اليوم الاثنين 28-12-2020 باردة جدًا خلال ساعات الصباح، بينما تسود أجواء مائلة للبرودة بوجه عام ويزداد الاحساس بالبرودة في الجبال، فيما لا يطرأ أي تغيير على درجات الحرارة.

وأوضح الطقس أن الأجواء في ساعات المساء والليل تزداد برودة بشكل واضح نتيجة الرياح الشرقية النشطة وتغطي السماء سحب عالية الارتفاع، وتكون الرياح شمالية شرقية نشطة مع هبات قوية أحياناً.

أما غدًا الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع طقس بارد جداً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة مع طقس جاف بشكل عام، وتسود أجواء أكثر اعتدالاً في المناطق المنخفضة خصوصاً تحت أشعة الشمس.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة الى متوسطة السرعة مع هبات نشطة أحياناً.

بينما يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع طقس بارد جداً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة مع طقس جاف بشكل عام، وتسود أجواء أكثر اعتدالاً في المناطق المنخفضة خصوصاً تحت أشعة الشمس.

وفي ساعات المساء والليل من يوم الاربعاء، تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة الى متوسطة السرعة مع هبات نشطة أحياناً.

وفي يوم الخميس المقبل، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد بشكل ملموس في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة مع طقس جاف بشكل عام، وتسود أجواء أكثر اعتدالاً في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس.

وفي ساعات المساء والليل من يوم الخميس، تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة الى متوسطة السرعة مع هبات نشطة أحياناً.