ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

السعودية تنفذ القصاص من عراقي قتل مواطنًا وفلسطينيًا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:56 - 27 ديسمبر 2020
السعودية السعودية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أصدرت وزارة الداخلية في السعودية، اليوم الأحد، بيانا، بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة بالعاصمة الرياض.

وقال البيان إن أسامة فيصل نجم، عراقي الجنسية، أقدم على قتل عبد العزيز بن فيحان العتيبي، سعودي الجنسية، ومحمد إسماعيل الدوي، فلسطيني الجنسية، بإطلاق النار عليهما عدة طلقات مما نتج وفاتهما.

وأضافت الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وتابعت الوزارة بالقول إنه "وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا"، مشيرة إلى أن الحكم أيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا. وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأكدت الداخلية أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني، اليوم الأحد 27 ديسمبر، بمنطقة الرياض.

الأكثر مشاهدة

متعلقات