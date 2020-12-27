السيد نصر الله: أي هدف على امتداد فلسطين المحتلة قادرون على إصابته بدقة

اكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم الاحد، أن المقاومة اليوم بألف خير وفي أفضل قدراتها ومعنوياتها ونثق بالمستقبل واقترابنا من النصر، مضيفاً أن "أي هدف على امتداد مساحة فلسطين المحتلة نريد أن نصيبه بدقة نحن قادرون على إصابته بدقة".

وقال السيد نصرالله خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة الميادين مساء اليوم أن :"عدد الصواريخ الدقيقة لدى المقاومة بات ضعفَي ما كان عليه قبل سنة"

ولفت السيد نصر الله أن الإسرائيلي هو القلق وليست المقاومة خصوصاً مع ذهاب ترامب وإمكانية عودة واشنطن للاتفاق النووي.

ونوه أن هناك أمور لدى المقاومة لا يعلم عنها الاحتلال الإسرائيلي شيئاً وهي في دائرة ضيقة جداً، لافتا أن على الاحتلال الإسرائيلي أن يقلق من المقاومة في البرّ والبحر والجو.

وأضاف السيد نصر الله قائلاً :"ما زلنا على وعدنا بالرد على قتل العدو الإسرائيلي الشهيد "على محسن" في سوريا".