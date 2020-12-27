8 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر

دخل 8 أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم :الأسير شريف فتحي عبد الفتاح قنديل (36 عامًا) من مدينة نابلس، محكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، ودخل عامه ال19 في السجون.

الأسير زياد سليمان أبو الهيجاء من بلدة اليامون بمحافظة ، دخل عامه التاسع عشر، حيث تبقى له من مدة حكمه 6 شهور.

الأسير كمال عمر إبراهيم يحيى (32 عامًا) من مدينة جنين، محكوم بالسجن 27 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، ودخل عامه ال15 في السجون.

-الأسير رأفت عوض أحمد أبو سبيت (40 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/12/2007م، وهو محكوم بالسجن 15 عامًا.

الأسير محمد طه البرغوثي (34 عامًا) من رام الله، المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، دخل عامه ال15 في سجون الاحتلال.

الأسير إبراهيم محمد سعيد غنيمات (44 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الحادي عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/12/2010م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير سعيد فاروق محمد القمبز (33 عامًا)، من سكان محافظة القدس، عامه السادس على التوالي ، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/12/2015م، وهو محكوم بالسجن 17 عامًا.