السيد نصرالله: الحاج سليماني هو من أوصل الكورنيت الى فلسطين

كشف الأمين العام لحزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​، ان العلاقة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وفيلق القدس تطورت بكل سريع منذ مجيء الحاج قاسم، ولم يكن هناك اي خطوط حمر.

واضاف السيد نصرالله في كلمته خلال لقاء تلفزيوني مع قناة الميادين مساء اليوم الاحد: اي شيء كان يمكن ان يساعد الفلسطينيين كان يدعمه الحاج قاسم وقوة القدس وخلفهم الحرس والجمهورية الاسلامية، لم يكن لديهم تحفذ في ان يقدموا اي نوع من السلاح او العتاد او الخبرات لفصائل المقاومة.

وردا على سؤال حول ما الذي قدمه الحاج سليماني، قال: اغلب الموجود بالمعتاد، مثلا تقنية تصنيع الصواريخ ولو من الامكانيات البدائية، كان يوجد تعاون بين الفصائل والحاج قاسم والاخوة في الحرس.

واوضح السيد نصرالله ان "الكورنيت ووصوله الى قطاع غزة، كان يقف خلفه الحاج قاسم سليماني، وتحدث معي بالموضوع."

وتابع ان "حزب الله كان لديه صواريخ كورنيت في حرب تموز من العام 2006"، لافتاً إلى أن "الحزب حصل عليها من وزارة الدفاع السورية التي كانت قد اشترتها من الجانب الروسي".

واردف: كمقاومة اخذنا الكورنيت من السوريين للدفاع عن بلدنا واستخدمناها في حرب تموز وكانت نتيجتها عالية جدا، اخذناها كدعم من الجانب السوري لنا.

واكد السيد نصرالله أن "الروس لم يغضبوا من وراء وصول الكورنيت الى حزب الله، بل كانوا سعداء".

وقال أن "الحاج سليماني طلب إرسال قسم من صواريخ الكورنيت الموجودة عندنا إلى المقاومة الفلسطينية لكن أنا طلبت الحديث مع الرئيس السوري بشار الأسد في الموضوع قبل ذلك".

واكد أن الرئيس الأسد لم يمانع إرسال الكورنيت إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.