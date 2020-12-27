السيد نصرالله: حماس ذاهبة باتجاه ترتيب علاقتها مع دمشق

أعرب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم الاحد، عن اعتقاده بأن حركة حماس ذاهبة باتجاه ترتيب علاقتها مع دمشق، مؤكدا تناوله هذا الموضوع مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية خلال زيارته الأخيرة للبنان.

وقال السيد نصرالله خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة الميادين مساء اليوم، يتناول فيه أحداث العام، "أعتقد أن حماس ذاهبة باتجاه ترتيب علاقتها مع دمشق وفق ما يمليه المنطق".

وأضاف "تحدثت مع الأخ اسماعيل هنية في مختلف قضايا المنطقة بما في ذلك علاقتنا الثنائية والعلاقة مع سوريا"، مشدداً على أن العلاقة بين حماس وسوريا يجب أن يعاد ترتيبها وهناك أجواء ايجابية وإن كان ذلك يحتاج إلى وقت.

وأوضح السيد نصر الله أنه تحدث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قائلاً "أن حركة حماس يجب أن تساعد في تصويب الاتجاهات في المنطقة".

وأكد ان المناورات المشتركة بين فصائل المقاومة في غزة خطوة مهمة جداً وتقدم مظهر قوة وتخيف العدو.

أشار السيد نصرالله الى ان جهد الشهيد الحاج قاسم سليماني وقوة القدس في دعم فصائل المقاومة الفلسطينية كان بعيداً عن الأضواء وخلف الستار، مضيفأً ان ظهور الشهيد سليماني اعلاميًا بدأ مع المعارك ضد "داعش" في العراق والأمر لم يكن متعمدًا ومخططًا له ولكن هذا الأمر أثبت من هم الذين دافعوا عن المنطقة.

ولفت ان الرئيس السوري بشار الأسد لم يكن لديه مشكلة بوصول الكورنيت إلى قطاع غزة وإلى حماس والجهاد الإسلامي، مؤكداً ان الدعم الإيراني لفصائل المقاومة الفلسطينية لم يتوقف في أي لحظة من اللحظات لأسباب سياسية أو غيرها.

ونوه السيد نصر الله ان الشهيد القائد قاسم سليماني وفريقه لم يقصروا في كل ما يمكن تقديمه لفلسطين على كل المستويات، وقال انه لم يكن هناك اي خطوط حمر لدى الشهيد سليماني في الدعم اللوجستي للفصائل الفلسطينية.