تسجيل 6حالات وفاة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، عن تسجيل 6 حالات وفاة، و52 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم

وقالت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية سجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطنين نبيل عثمان عبد العزيز، وحسام قاسم حمدان /65 عاما/، ونعيم عبد الله /85 عاما/، وحسين موسى، ومحمد حجاز /69 عاما/، والمواطنة شريفة حجاز /75 عاما/، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 106 حالات.

وأضافت، ان 52 إصابة جديدة قد سجلت في كل من اوهايو، وميتشغن، وكاليفورنيا، وواشنطن، وميريلاند، ونورث كارولينا، وبريتسو، وفرجينيا، ما يرفع عدد الاصابات إلى 5886.