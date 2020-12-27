السيد نصر الله: يجب أن نتعامل مع الفترة المتبقية من ولاية ترامب بحذر وانتباه

قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم الاحد، بأنه "يجب أن نتعامل مع الفترة المتبقية من ولاية ترامب بحذر وانتباه".

وأكد السيد نصر الله خلال مقابلة مع قناة الميادين أنه عندما تسمع "الإسرائيليين" يطلقون الضجيج الإعلامي فاعلم أنه ليس وراء ذلك أفعال حقيقية.

وأوضح أن زيارة مارك ميلي إلى "إسرائيل" مرتبطة بالإدارة الجديدة ومقاربتها للصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني، حيث أن وزير الدفاع الامريكي يبقى في محله عند تغيير الادارة الامريكية الحالية.

وأشار السيد نصر الله أن كل ما يقال حول اغتيالات مبني على تحليلات منطقية ولكن ليس على معلومات حسية، لافتا أن ما نراه أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال في حالة حذر شديد وعلى "إجر ونص"

وشدد على أن قادة حزب الله مستهدفون ليس فقط من قبل الاحتلال الإسرائيلي بل الأميركي أيضاً، موضحا أن استهداف قادة حزب الله هدف "إسرائيلي أميركي سعودي" مشترك.

وأضاف السيد نصر الله :"ما نراه أن الإسرائيلي لا يزال في حالة حذر شديد وعلى "إجر ونص"، تحسبا لرد حزب الله، مؤكداً في ذات الوقت أن ما تم تداوله عن إنزال في منطقة الجيّة غير صحيح وفق معلوماتنا.

وجدد التبريكات لعائلات الشهداء بفقد العظماء في ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس، كما توجه بالتهنئة لجميع المسيحيين في العالم وخصوصا في لبنان بذكرى ميلاد المسيح والعام الميلادي الجديد.

وأكد السيد نصر الله أن الشهيد قاسم سليماني طوّر العلاقة مع فصائل المقاومة الفلسطينية كلها على اختلاف اتجاهاتها، لافتاً أن إيصال صواريخ "كورنيت" إلى المقاومة الفلسطينية في غزة يقف خلفه الشهيد سليماني.

ونوه إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على إيصال صواريخ "كورنيت" التي اشترتها دمشق من الروس إلى "حماس" و"الجهاد" بغزة، معتبراً أنه لم يكن هناك أي خطوط حمر لدى الشهيد سليماني في الدعم اللوجستي للفصائل الفلسطينية.

وأشار نصر الله في معرض حديثه قائلاً أن :"صواريخ "كورنيت" التي استخدمناها في حرب تموز اشتراها السوريون من روسيا".