ضهير: توجيهات وزارتي الصحة والداخلية حدت من الفايروس وعينات فحص الدم لمعرفة مدى انتشاره

أكد نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة د. مجدي ضهير، أن الدراسة المسحية لفحص عينات دم من المواطنين تأتي لدراسة انتشار وباء كورونا داخل المجتمع الفلسطيني ومعرفة من أُصيب ولم تظهر عليه الأعراض.

وقال ضهير خلال حديث لإذاعة صوت القدس بغزة، مساء اليوم :" ندرس الحالة المستقبلية حول هذا الفايروس ومدى انتشاره ومعرفة كم من الناس سيصاب بالفترة المقبلة"

وأضاف، هذه الدراسة ستتم في غزة والضفة بالتوازي وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة من تشكلت لديه مناعة.

وأوضح، أن قدرة وزارة الصحة في غزة هي إجراء 2500 إلى 3000 فحص مخبري من خلال الأجهزة المتوفرة والكوادر الطبية بحيث لا نستطيع إجراء أكثر من ذلك.

وأشار ضهير إلي أن توجيهات وزارتي الصحة والداخلية من تقييد الحركة والالتزام بالإجراءات الوقائية أدت إلى الحد نوعاً ما من انتشار الفايروس وكذلك التزام المواطنين يحول دون توسع انتشار الجائحة.