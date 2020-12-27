الكشف عن الفائز بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم

نال اللاعب البولندي "روبرت ليفاندوفسكي" اليوم الاحد، على جائزة أفضل لاعب في العالم 2020، المقدمة من جوائز دبي "غلوب سوكر" بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وتفوق ليفاندوفسكي، نجم فريق "بايرن ميونخ" على الثنائي النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، والنجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي".

وحصل النجم البولندي على هذه الجائزة نظرا لما قدمه من موسم استثنائي على صعيد الأرقام والبطولات رفقة "بايرن ميونخ"، حيث ساهم "ليفانغولسكي" كما يحب جمهور بايرن أن يطلق عليه، في فوز الفريق البافاري بلقب بطل "البوندسليغا"، بفضل أهدافه الـ34 وفوزه بجائزة هداف الدوري الألماني، والتتويج بدوري أبطال أوروبا، وأحرز البولندي 15 هدفا، ليقتنص اللقب لأول مرة منذ سنوات طويلة ليكسر احتكار "رونالدو" و"ميسي".

يذكر بأن ليفاندوفسكي فاز مع العملاق البافاري بلقب بطل كأس ألمانيا على حساب "باير ليفركوزن"، وسجل 7 أهداف كهداف للبطولة، إضافة إلى لقب "كأس السوبر الألماني" على حساب "بوروسيا دورتموند"، وكأس "السوبر الأوروبي" على حساب "إشبيلية".