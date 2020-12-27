ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد
  3. عرض الخبر

لليوم الثاني.. قيمة "البيتكوين" ترتفع إلى معدلات قياسية تاريخية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:31 - 27 ديسمبر 2020
عملة البيتكوين الرقمية عملة البيتكوين الرقمية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

تجاوزت قيمة عملة "البيتكوين" اليوم الاحد 27 ألف دولار، كأعلى ارتفاع قياسي لهذه العملة الرقمية، وفقا لبيانات التداول.

وتم تحديد سعر البيتكوين عند 27215 دولارا في بورصة "Binance"، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، اعتبارا من 09:01 بتوقيت موسكو اليوم الأحد، وفقا لبوابة "CoinMarketCap"، التي تحسب متوسط ​​السعر لأكثر من 20 بورصة، وبدءا من 09:05 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 9.85 ٪ ، إلى 27،232 دولارا.

يشار أن "البيتكوين" عملة رقمية لامركزية معتمدة على تكنولوجيا سلسلة الكتل أو "بلوكتشين"، ويتميز هذا النظام بمحدودية عدد عملاته وعدم وجود أي مدير له.

الأكثر مشاهدة

متعلقات