الاردن: 29 وفاة و1590 إصابة بكورونا بينها إصابتين بالطفرة الجديدة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 29 حالة وفاة، و1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حالات الإصابة في المملكة إلى /287,946/ حالة، فيما أن عدد الحالات النشطة /22,674/ حالة.

وسجلت وزارة الصحة 3,758 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، إن تم اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لأردنيين قادمين من بريطانيا.

وأوضح أن الحالتين اللتين تم اكتشافهما تمت بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم، مشيرا إلى أن الحالتين هما لزوجين قدما معا يوم السبت 19 كانون الأول الجاري وحالتهما الصحية ممتازة.