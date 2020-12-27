الاحتلال يبعد المرابطة هنادي الحلواني عن الأقصى 6 أشهر

أبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، المرابطة المقدسية هنادي الحلواني مجدداً عن المسجد الأقصى بعد ساعات من اعتقالها والتحقيق معها.

وذكرت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الحلواني ظهر اليوم من على أبواب الأقصى وجرى التحقيق معها في أحد مراكز التوقيف.

وخلال التوقيف سلم الاحتلال المرابطة الحلواني قرارًا إدارياً يقضي بإبعادها عن المسجد الأقصى ومداخله وأروقته لمدة 6 أشهر.

وتأتي ممارسات الاحتلال بحق الحلواني بعد أسابيع قليلة فقط من انتهاء فترة إبعادها عن المسجد الأقصى والتي بلغت قرابة 14 شهرا، وما أعقبه من استدعاءات واعتقالات وتهديدات لها.

واشتهرت الحلواني برباطها حتى بعد الإبعاد؛ ولم تتوان عن الصلاة على أبواب المسجد الأقصى والرباط أمامه في رسالة واضحة للاحتلال بأن الإبعاد لا يؤثر على رسالة المرابطات وتعلقهن بالأقصى.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

ويعتبر الرباط في المسجد الأقصى ومواقف أهالي القدس من أكثر الأمور التي تؤرق وتزعج حكومة الاحتلال، التي حاولت فرض شروطها ونهجها وبسط سيطرتها على بوابات القدس والتحكم بها.