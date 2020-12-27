شباب الخليل يسحق الترجي النيصي برباعية في دوري المحترفين

أثقل فريق شباب الخليل "العميد" شباك ترجي وادي النيص بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء أقيم بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد هواري بومدين في مدينة دورا جنوب الخليل، ضمن الجولة الحادية عشرة والأخيرة من دوري المحترفين بكرة القدم.

وبهذا الفوز، قفز العميد مركزا محتلا الترتيب الثالث برصيد 22 نقطة، أما الترجي فلم يتغير عليه حال وبقي في ذيل اللائحة عند النقطة الرابعة.

وسيطر شباب الخليل مع بداية المباراة على مجريات اللعب، واندفع مهاجما لكن دون استثمار الفرص، وفي الدقيقة 8 صوب خلدون الحلمان كرة من خارج الصندوق صدها الحارس الأكبر سنا بين لاعبي المحترفين محمد صالح وحولها إلى ركنية.

وقد لعب ترجي وادي النيص منقوصا من خدمات حازم عبد الله، وبهاء ربايعة والحارس داود وزايده ومحمود صالح، واعتمد على الكرات المرتدة.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني نجح العميد في هز شباك الترجي بواسطة خلدون الحلمان بعد هفوة دفاعية قاتلة، عندما خطف رامي مسالمة الكرة ثم مررها إلى الحلمان الذي سددها زاحفة إلى داخل الشباك، ولم يمض على إحراز الهدف الأول سوى ثلاث دقائق حتى أضاف اللاعب نفسه "الحلمان" الهدف الثاني، بصناعة مسالمة.

وفي الدقيقة 52 حقق العميد هدفه الثالث من ضربة ثابتة نفذها مسالمة ليودعها الشباك على يسار الحارس، ليعود العميد ويوسع الفارق عند الدقيقة 63 عن طريق المدفعجية موسى سليم بعد متابعته لعرضية الحلمان، أسكنها بقدمه داخل الشباك.

وبعد الأهداف الأربعة، لجأ مدرب العميد سعيد أبو الطاهر إلى إجراء تبديل، رافقه تراجع واضح في أداء الفريق، ما سمح للاعبي الترجي بتهديد مرمى البديل عبد الصمد أبو سنينة، وبالفعل نجحوا في إصابة الشباك عند الدقيقة 74، حيث انسل أمجد زيدان بالكرة من الميمنة، ليرسلها عرضية فاستقبلها فراس نعمان الذي تلاعب بالمدافعين قبل أن يسدد في المرمى مقلصا الفارق، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لصالح العميد مقابل هدف للترجي.

وفي مباراة ثانية أقيمت على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، احتكم فريقا هلال القدس والسموع للتعادل السلبي، حيث تساويا بعدد النقاط بواقع 14 نقطة لكل منهما، لكن الأول احتل المركز الخامس، والثاني المركز السادس مؤقتا بانتظار نتيجة البيرة غدا أمام المكبر الذي يملك نفس رصيدهما.

وقد لعب الفريقان بحذر شديد وأغلقا المنطقة الخلفية، وغابت الفرص المحققة من كلا الفريقين.

وتعادل فريقا ثقافي طولكرم وطوباس إيجابيا بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلها، في مباراة جمعتهما على ملعب الجامعة الأمريكية في جنين.

وبهذا التعادل، بقي طوباس في الترتيب العاشر برصيد 10 نقاط، أما الثقافي فجاء في المركز العاشر رافعا رصيده إلى 6 نقاط.

وتختتم غدا الاثنين مباريات الجولة الحادية عشرة والأخيرة من مرحلة الذهاب، بإجراء لقاءين في التوقيت نفسه /الساعة الثالثة عصرا/، الأول يجمع البيرة وجبل المكبر على ستاد فيصل الحسيني، والثاني أهلي الخليل ومركز طولكرم على ستاد هواري بومدين.