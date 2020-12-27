الفصائل الفلسطينية: الحرب "الإسرائيلية" ضد غزة عام 2008 مثلت هزيمة للاحتلال ونصرًا للمقاومة

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الاحد، أن الحرب "الإسرائيلية" عام 2008 ضد قطاع غزة، مثلت نصراً مؤزراً للمقاومة وهزيمة مدوية للاحتلال الذي لم يحقق عبر عدوانه الصاخب دام 21يوماً أهدافه التي أعلنتها قيادته المهزومة.

وأوضحت فصائل المقاومة، في بيان لها، أن حرب 2008 محطة من محطات المواجهة مع العدو التي أظهرت فيها المقاومة القوة والبأس الشديد ورسخت قواعد اشتباك جديدة وعززت توازن الردع مع جيش لا يفهم إلا لغة القوة والحراب.

وبيّنت أن ما مارسه الاحتلال من جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بحق شعبنا وأهلنا في غزة يعكس مدى الطبيعة الإجرامية للاحتلال التي واجهها شعبنا ومقاومتنا بعزة وصمود وإباء منقطع النظير.

وعاهدت الفصائل، الشعب الفلسطيني والأمة العربية أن نبقى مستمرون على طريق الجهاد و المقاومة حتى التحرير الشامل بإذن الله.

وجدد رفضها لما وصفته بـ"اتفاقيات الخيانة والعار" التطبيعية مع الاحتلال، وكل من سقط في هذا الوحل فمصيره إلى مزابل التاريخ وسينبذه شعبنا وأمتنا وكل أحرار العالم.

وشدّدت الفصائل، على أن القدس وفلسطين ستبقى كاشفة المنافقين وفاضحة المتآمرين والمتخاذلين ولن نفرط بذرة تراب منها.

وترحمت على أرواح الشهداء الأبطال والقادة العظام الذين ارتقوا وهم مقبلون غير مدبرين ليُعبدوا بدمائهم نصراً عزيزاً بفضل الله تعالى.

ويصادف اليوم الذكرى 12 عامًا على شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا قاسية ضد المدنيين والمواطنين العزل في قطاع غزة، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير مئات البيوت والمنشآت الحيوية.