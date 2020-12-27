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التغيير والإصلاح: ما حصل في مسجد ومقام النبي موسى جريمة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:57 - 27 ديسمبر 2020
حفل صاخب في مقام النبي موسى حفل صاخب في مقام النبي موسى
تقارير
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عبرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية عن رفضها الشديد لما حصل في مسجد ومقام النبي موسى من حفل صاحب تحت مرأي ومسمع وموافقة للسلطة الفلسطينية في رام الله، في "سقوط جديد بكل المقاييس الدينية والأخلاقية".

وقالت في بيان وصل وكالة "فلسطين اليوم" نسخة منه، اليوم الأحد: إن" ما جري يعد جريمةً وانتهاكًا مرفوضًا لمكان مقدس ولبيت من بيوت الله، وانتهاكًا للقيم الأخلاقية، وانحدارًا جديدًا لسلطة رام الله التي تدعي أنها المحافظة والحامية للحريات والمقدسات، ما يعكس حالة الإسفاف الكبير والانحدار التي وصلت اليه، ويؤكد أنها غير مؤتمنة على الأعراض".

واتهمت الكتلة، السلطة بشكل واضح بأنها "شريكة في هذه الجريمة، وأنها مشجعة لهذه الاحتفالات الساقطة، وأنها سلطة غير مؤتمنة على أي حق من حقوق المواطن الفلسطيني".

وتساءلت "كيف يمكن (للسلطة) أن تقوم بتحرير أوطان أو المحافظة على القدس أو تحرير المقدسات"، مضيفًا "إننا نمر في مرحلة مفصلية مع هذه السلطة المزعومة التي ضيعت كل شيء حتى الأخلاق والقيم".

يشار إلى أن انتقادات واسعة وجهت للحكومة بسبب إقامة حفل صاخب داخل مقام النبي موسى جنوب أريحا أمس.

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