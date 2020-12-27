أحلى رسائل تهنئة بحلول العام الجديد 2021 وصور معايدة

أحلى رسائل تهنئة بحلول العام الجديد 2021 ، وخصص موقع فلسطين اليوم مقالة جميلة تضم بها عشرات الرسائل التي يمكن لكافة الأصدقاء والزملاء والاحبة ان يتبادلها تلك الرسائل عبر هواتفهم النقالة أو على مواقع التواصل الاجتماعي ولهذا السبب قمنا بوضع أجمل العبارات والمسجات لاسيما اننا على موعد مع اقتراب نهاية العام الحالي والدخول في العام الجديد ، تابع حتى النهاية .

وبعد أن سجل موقع جوجل الشهير تزايدت عمليات بحث عن أجمل العبارات والمسجات والرسائل بحلول العام الجديد 2021 والتي تحمل في طياتها المحبة والأمل والتفاؤل ، تابع.

أحلى مسجات ورسائل تهنئة بالعام الجديد 2021 :

من قلب لا يحمل الا الخير ابعث لأنسان مكانته غير عن اي شخص كل عام وانت بخير.

يا أغلى الناس سنة جديدة على الابواب قررت أنسى العتاب واتمنى اسمع منك احلى جواب.

يطيب لي أن أهنئك بحلول العام الجديد، وأقول كل عام ومقامك يزداد شموخاً ورفعة وعزة، سنة سعيدة عليك.

يعدي عام ويقبل عام، وتبقى أنت يالغالي بالقلب كل عام، عسى ربي يرزقك زيارة خير الأنام .. ولا يحرمني منك ونحتفل برأس السنة هالعام وكل عآم.

تدري ولآ ماتدري أنك انت اجمل جزء في دخول العام الجديد وأن وجودك معي أجمل من كل عام وكل عيد.

مع بداية السنة الجديدة أقولك انا وقلبي برضو معاك.

عاهدت ربي كل سَنة بعمري حبك يزيد وشوقي لك يزيد ودعيت ربي يجعل السنة اجمل سنينك.

كل عام وعلاقتنا بأحبائنا بماء الود والحب تسقى.

بكل عبارات التهاني، بكل الحب، كل عام وأنت بخير.

كل عام وآمالك وأمانيك تتحقق كل عام وأنت أغلى البشر.

ما تمنيت شيء في عامي الجديد غير أعيده وأحبك من جديد.

اقولك شيء انت سعادة كل سنة.

بريح العطر والريحان بآيات من القرآن أهنئك يا أجمل إنسان بقدوم العام الجديد.

يارسالة حب سافري عبر السحاب .. ومن الزحمة هاتي لي حبيبي واخطفية .. وعلى خده قبليه وهنيه .. وبالعام الجديد انثري له الورد وخبريه .. ان بوجوده تكتمل سعادة كل عيد

يستحي الورد في حضرة جمالك .. ويتباهى العيد بطلة خيالك .. وينور قمرنا من نورك ودلالك .. كل عام وانت قمر اعيادنا .. كل عام وانت بخير

اليوم نستقبل عام جديد .. ونودع عام مضى .. اسال الله ان يرزقك عمر مديد .. وغفران ذنوب ورحمة ورضى

يحتار القلب ايش يقدم لك هديه .. وانت لعمري ولقلبي ولروحي هدية .. هداني فيك رب السما يا اجمل عطيه .. وكل عام وانت لي وانا لك يالغلا كله







روابط عن اجمل رسائل تهنئة بالعام الجديد 2021 :

https://paltoday.ps/ar/post/391769/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-2021-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9

...............................................................................................................................................................

https://paltoday.ps/ar/post/393474/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-2021-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9