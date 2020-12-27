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ميسي يغيب عن مران برشلونة لما بعد مباراة إيبار

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:31 - 27 ديسمبر 2020
ميسي ميسي
تقارير
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غاب المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأحد، بإذن من المدرب رونالد كومان، عن مران فريقه برشلونة الذي عاد للتدريبات بعد عطلة استمرت 4 أيام للاحتفال بعيد الميلاد.

وأفاد برشلونة، بأن ميسي سيعود لتدريبات الفريق بعد مباراته أمام إيبار، الثلاثاء المقبل، في ملعب «كامب نو» بالجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

وسيمد ميسي هكذا عطلته في الأرجنتين، ولن يعود للعب إلا في الثالث من يناير المقبل أمام أويسكا.

وعاد باقي اللاعبين للمران، اليوم، باستثناء أنسو فاتي وجيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو للإصابة.

وقبل المران، خضع جميع اللاعبين لاختبار فيروس كورونا، اتباعاً لبروتوكول رابطة (لا ليغا).

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