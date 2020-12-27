تردد قناة اون تايم سبورت on time sport بث مباشر 2020 – 2021 ، حيث ارتفع حصيلة عمليات بحث جوجل العالمي عن تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة جميع مباريات الدوري المصري ، وخصص موقع فلسطين اليوم مقالة بهذا الشأن حتى يتكمن كافة المواطنين المصريين من متابعة الفضائية التي استطاعت أن تتصدر قائمة القنوات في بث مباريات كرة القدم ، ولضبط التردد تابع حتى الاخر .
وفي الفترة الأخيرة زاد اهتمام المصريين والمتابعين في الدول العربية في الحصول على تردد قناة اون تايم سبورت on time sport 2020 -2021 ، في إطار مشاهدة محتواها الرياضي المميز ، وتعرض القناة المصرية جميع مباريات دوريات افريقيا عبر بثها على مدار الساعة دون توقف .
تعريف قناة اون تايم سبورت on time sport :
وكانت القناة المصرية الرائدة المتخصصة في المحتوى الرياضي المحلي اسمها إلى أون تايم سبورت ، كما وتعرض مباريات الدوري المصري الممتاز .
وتبث أيضًا مباريات كأس مصر منها: مباريات الاهلي والزمالك والاسماعيلي مباشر اون لاين يوتيوب بدون تقطيع عبر موقع ايجي طلقة للبث المباشر للقنوات العربية ، ومن مزايا الفضائية أنها تخصص حلقات وبرامج للحديث عن سيناريوهات المباريات عبر استضافة محليين رياضيين وخبراء في هذا المجال .
برامج قناة اون تايم سبورت on time sport :
أولاً: برنامج جمهور الثالثة للإعلامي ابراهيم فايق.
ثانيًا: برنامج ستاد مصر لتحليل المباريات المحلية والمعروضة علي القناة.
ثالثًا: برنامج ملعب كرة مصر.
رابعًا: برنامج مع شوبير.
خامسًا: برنامج مع سيف زاهر.
تردد قناة أون تايم سبورت 1 On Time Sport على القمر الصناعي نايل سات HD :
التردد: ١١٤٤٩.
الاتجاه: أفقي.
معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.
معامل التصحيح: ٥/٦.
تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية الجديد 202-2021 :
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: ١٠٨٥٣.
الاتجاه: أفقي.
معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.
معامل التصحيح: ٥/٦
مشاهدة قناة أون تايم سبورت بث مباشر 2021 :
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