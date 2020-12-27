القائد النخالة ينعى المجاهد الشيخ إبراهيم عابد

نعى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأخ القائد "زياد النخالة"، المرحوم الشيخ إبراهيم عابد.

وأشاد القائد النخالة بمسيرة الشيخ عابد الذي توفي عن (82 عاما) مساء الجمعة، حيث "كان له فضل كبير في مسيرة حركة الجهاد الإسلامي وفي العمل الوطني بشكل عام".

وأعرب القائد النخالة في رسالة بعث بها لأسرة الشيخ عابد وأبنائه، عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وأبنائه وأحفاده، داعياً الله تعالى أن يتقبله في الصالحين.

وقال القائد النخالة في رسالته : "لقد عرفنا المرحوم "أبو خزاع" مجاهداً وحاضناً لخلايا حركة الجهاد الإسلامي، ومسانداً للحركة ومدافعاً عنها، ودفع ضريبة الثبات والصمود واعتقل في سجون الاحتلال، وقدمت عائلته المجاهدة ثلة من أبنائها شهداء دفاعاً عن فلسطين والقدس والمسجد الأقصى".

وختم الأمين العام رسالته بالتضرع إلى الله عز وجل أن يجعل صبره وجهاده في ميزان حسناته وأن يجازيه خير الجزاء ويتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه الفردوس الأعلى