وزيرة الصحة : المرحلة القادمة خطيرة

قالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، إن الحالة الوبائية لهذه المرحلة كانت متوقعة وتم التحذير منها ومدى خطورتها منذ شهر سبتمبر الماضي وستبلغُ ذروتها خلال الشهرين القادمين حتى نهاية شباط/فبراير القادم.

وأكدت وزيرة الصحة في تصريحات صحفية، جهوزية وزارة الصحة للتعامل مع تطورات الوضع الوبائي، حيث تم وضع خطة لافتتاح أقسام جديدة في المشافي وتوسعة أقسام العناية المكثفة.

وأشارت إلى أن الأسبوع الأول من العام الجديد سيشهد بدء استقبال مرضى كورونا في مشفى الهلال الأحمر في نابلس، وذلك بسعة 70 سريراً منها 20 للعناية المكثفة، بالإضافة إلى تدريب القطاع الطبي .

وقالت الوزيرة الكيلة إن الإجراءات الحكومية الأخيرة عملت على ضبط الوضع الوبائي بصورة جيدة، مضيفة أن المنحى الوبائي بدأ بالتسطح، وخاصة في المحافظات الأربع التي تم فيها فرض الإغلاق بشكل كامل.