الجهاد تطالب اشتيه بتحمل مسؤولياته ومحاسبة المسؤولين عن حفل "مقام النبي موسى"

طالبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 27/12/2020، رئيس الحكومة محمد اشتيه بتحمل مسؤولياته اتجاه ما حدث الليلة الماضية من حفل ماجن وخليع في مسجد ومقام النبي موسى ومحاسبة كل المسؤولين.

وأـكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي، أن ماحدث هو انتهاك لحرمة المساجد واعتداء على بيوت الله ، وهو عمل مرفوض ومدان بأشد العبارات، وهو فعل خارج عن ثقافة شعبنا ومعتقداته وأخلاقه.

وشجبت بشدة منح تصريح لهذا العمل المشين من قبل الدوائر الحكومية الرسمية، الأمر الذي يعتبر استهتاراً ولامبالاة واضحة وانعدام للمسؤولية الدينية والأخلاقية.

وأشادت الحركة، بالدور الشعبي في التصدي لهذا العمل المشين والمرفوض، مطالبةً بمحاسبة وإقالة كل المسؤولين، كما طالبت رئيس الحكومة محمد اشتيه بتحمل مسؤولياته إزاء هذا العمل الذي يُعد جريمة بكل المقاييس.

يذكر، أن حفلاً صاخباً أقيم الليلة الماضية في مسجد ومقام النبي موسى الذي يقع في منطقة الخان الأحمر الصحراوية بين أريحا والقدس المحتلة ويعد من أهم المقامات الإسلامية في فلسطين، الأمر الذي أغضب الشبان وهاجموه وطردوا القائمين عليه والمشاركين فيه.

وقد أثار الحفل ومانشر من مقاطع فيديو حوله، الغضب والاستياء الكبير خاصةً مع إعلان القائمين عليه عن حصولهم على إذونات رسمية لإقامته.