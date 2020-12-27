الأسير المقدسي سعيد القمبز يدخل عامه السادس في سجون الاحتلال

يدخل الأسير سعيد فاروق محمد القمبز (33 عاماً)، من سكان القدس المحتلة، عامه الاعتقالي السادس على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير القمبز من منزله في مدينة القدس المحتلة في 27 من ديسمبر عام 2015.

وحكمت عليه محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالسجن لمدة (17 عاماً)، قضى منها 5 سنوات بسبب عدة تهم وجهت إليه.

هذا ويواجه 53 مقدسيا أحكاما بالسجن تزيد على 25 عاما، في حين تصل مدة محكومية بعضهم لمئات السنين، كما أمضى ثمانية أسرى مقدسيين أكثر من عشرين عاما داخل السجون حتى الآن.

ويتوزع الأسرى المقدسيون على معظم السجون، لكنهم يتركزون في سجون النقب ومجدو وجلبوع، في حين تقبع الإناث في سجني الدامون والشارون، وعدد من القاصرين يقبعون في سجن أوفك مع الجنائيين.

كما ويبلغ عدد الأسرى المقدسيين الذين يخضعون للاعتقال الاداري ما يزيد عن 23 أسيرا، بينهم أربعة قاصرين، وشهدت محاكم الاحتلال في الآونة الأخيرة تصعيدا ملحوظا في الأحكام الصادرة بحق القاصرين المتهمين بإلقاء الحجارة.

وتعتقل سلطات الاحتلال حوالي 4600 أسير، منهم حوالي 600 أسير من ذوي المحكوميات العالية، و425 معتقلا إداريا، وحوالي 200 طفل، و40 أسيرة.

ويعاني الأسرى داخل سجون الاحتلال من أبشع الانتهاكات، سواء من خلال إدارة مصلحة السجون، أو من خلال سياسة الاحتلال. والقوانين التي تقدم في الكنيست ضدهم، وضد عائلاتهم، تهدف إلى المزيد من التنكيل بهم والتضييق عليهم.