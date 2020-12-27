أكثر الوسوم إثارة للنقاش عام 2020 في “تويتر”..منها غريبة

أعلن موقع التدوين المصغر "تويتر" عن قائمة أكثر المواضيع إثارة للنقاش بين المستخدمين خلال العام 2020 بأكمله، حيث تصدر وسم "#كوفيد-19" هذه القائمة، بعد تداوله 400 مليون مرة للتغريد.

وحل في المرتبة الثالثة وسم "Stay Home" المرتبط أيضاً بانتشار وباء كورونا، لكن اللافت أن الوسم “حياة السود مهمة” أو “Black lives Matter” حل في المرتبة الثانية على مستوى العام بأكمله، وانتشر بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد شرطي في مدينة مينيابوليس، وجاء عنواناً لمطالبة “قادة العالم بالمحاسبة والتغيير السياسي”.

وفي تدوينة له، كشف "تويتر" عن إرسال أكثر من 700 مليون تغريدة حول الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وبرز في هذا الإطار كل من دونالد ترامب وجو بايدن وباراك أوباما وناريندرا مودي وكامالا هاريس من بين أكثر الشخصيات العالمية التي تم التغريد حولها.

أما بالنسبة إلى الرسالة الأكثر إعادة للتغريد، فقد شملت نبأ إعلان وفاة تشادويك بوسمان، نجم فيلم “بلاك بانثر” التي نشرتها عائلته، وحصدت أكثر من 7.5 مليون إعجاب، و 2.1 مليون إعادة تغريد، وهو أعلى رقم على الإطلاق في تاريخ تويتر.

أما تغريدة العام التي حلّت في المرتبة الثانية، فخصت الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي نعى نجم كرة السلة الأمريكية كوبي براينت، وحصدت تغريدته 3.9 مليون إعجاب.