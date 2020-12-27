خلال 2020: 400 صحفي معتقل أكثرهم في الصين والسعودية

كشف تقرير إحصائي يتعلق بالصحفيين على مستوى العالم، أن عدد الصحافيين المعتقلين في العالم وصل لـ 387 في نهاية العام 2020 جلهم في الصين وهو عدد لم يشهد تغيراً كبيراً منذ العام السابق له.

وأظهرت الحصيلة السنوية لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، أنه في العام 2019 عندما أحصت المنظمة 389 صحافيا مسجونا لأسباب تتعلق بممارسة المهنة، يتركز أكثر من نصف هؤلاء في خمس دول.

وتبقى الصين الدولة التي تضم أكبر عدد من الصحافيين مع 117 تليها المملكة العربية السعودية (34) ومصر (30) ففيتنام (28) وسوريا(27).

وشددت “مراسلون بلا حدود” في تقريرها على أن “عدد الصحافيين المعتقلين في العالم يبقى عند مستوى قياسي مرتفع”.

وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار في بيان إن النساء “اللواتي يزداد عددهن في المهنة لسن بمنأى” عن التوقيفات.

وجاء في التقرير أن عدد الصحافيات “المحرومات من حريتهن” يبلغ راهنا 42 أمرأة في مقابل 31 في 2019 بزيادة نسبتها 35 في المئة.

وفي الإجمال سجنت 17 صحافية خلال السنة المنصرمة من بينهن أربع في بيلاروس “التي تشهد قمعا لا سابق له منذ” إعادة انتخاب الكسندر لوكاشينكو الذي يرئس هذه الجمهورية السوفياتية السابقة منذ العام 1994. واعترت الانتخابات شوائب كثيرة.

وسجل منحى جديد يتمثل بارتفاع التوقيفات المرتبطة بالأزمة الصحية مع استمرار “توقيف 14” صحافيا بسبب تغطيتهم للجائحة من بينهم 7 في الصين.

وأحصت المنظمة غير الحكومية التي أطلقت في آذار/مارس المرصد 19 المكرس لهذه المسألة “أكثر من 300 حادث مرتبط مباشرة بالتغطية الصحافية للأزمة الصحية” بين شباط/فبراير ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر شملت نحو 450 صحافيا.

وأوضح التقرير أن “عمليات التوقيف التعسفية” التي تشكل “35 في المئة من الممارسات المسجلة زادت أربع مرات” بين آذار/مارس وأيار/مايو.

وقالت المنظمة إن “ما لا يقل عن 54 صحافيا يحتجزون كرهائن حاليا” في سوريا واليمن والعراق بتراجع نسبته 5 في المئة.

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى اختفاء أربعة صحافيين في 2020 وهم من الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية.