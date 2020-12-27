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الصحة تسجل 10 حالات وفاة و( 554 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم
  • 10:10 - 27 ديسمبر 2020
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تقارير
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ارتفعت معدلات الوفيات في قطاع غزة اليوم الأحد 27/12/2020، بفيروس كورونا إلى 333 حالة وفاة، بعد تسجيل 10 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها أجرت  1855 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، مسجلةً ( 554 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 160 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 38137 إصابة، فيما بلغ اجمالي الحالات النشطة 10961 حالة، واجمالي المتعافين 26843 حالة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 345حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 212 حالة.

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