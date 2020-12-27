إصابة مصطفى البرغوثي بـ “كورونا”

أعلن الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، صباح اليوم الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا.
وأكد البرغوثي، في منشورٍ له على فيسبوك أن الأعراض غير مقلقة، داعيًا من التقى به خلال الأسبوع الماضي لاتّباع وسائل الحماية وإجراء فحص كورونا.
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