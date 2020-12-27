محلل سياسي يطالب باستقالة اشتيه بعد حفل راقص في مسجد

طالب المحلل السياسي حسن لافي اليوم الأحد 27/12/2020، باستقالة رئيس الحكومة د. محمد اشتية وحكومته لتحملها المسؤولية الجماعية عن جريمة الحفل الصاخب في مسجد النبي موسى شرق القدس المحتلة.

ووصف لافي في تصريح له على صفحته على "الفيس بوك" ماجرى بجريمة بكامل أركانها.

وقال:" ما حدث من حفل ماجن وفجور في مسجد ومقام النبي موسى بترخيص من وزارة السياحة والأوقاف وتحت مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، صدمة كبيرة لكل فلسطيني حر ولكل مسلم غيور.

وطالب لافي باستقالة رئيس الحكومة الدكتور محمد شتية و حكومته لتحملها المسؤولية الجماعية عن الجريمة، كما طالب النائب العام في فتح تحقيق جنائي في القضية.

وأكد لافي ضرورة إحالة كل من وزير السياحة ووزير الاوقاف ومدير شرطة أريحا إلى التحقيق الجنائي، والتحقيق مع كل المشاركين في الحفلة الماجنة داخل مسجد ومقام النبي موسى، و معرفة كيف سمح لهم ومن الذي منحهم التراخيص.

واعتبر لافي ما حدث جريمة بكل تفاصيلها البشعة ويجب معاقبة كل المتورطين لها ،ولا يكفي لجنة تحقيق وزارية كما أعلن اشتية لأنه حكومته أول المتورطين بتلك الجريمة.