آرسنال يقهر تشيلسي بثلاثية في الديربي

حسم آرسنال ديربي لندن لصالحه بتغلبه على ضيفه تشيلسي (3-1)، اليوم السبت، في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المدفعجية تقدموا بهدف من ركلة جزاء عن طريق أليكسندر لاكازيت في الدقيقة 34 قبل أن يضيف جرانيت تشاكا وبوكايو ساكا هدفين آخرين في الدقيقتين 44 و56، لكن تامي إبراهام قلص النتيجة لتشيلسي بهدف قبل نهاية الوقت الأصلي بـ5 دقائق.

بهذا الانتصار، رفع آرسنال رصيده إلى 17 نقطة استقر بها في المركز الـ14، فيما توقف رصيد البلوز عند 25 نقطة في المركز السادس.

الدقائق الأولى مرت بهدوء حتى كاد ماونت أن يهز شباك بيرند لينو بتسديدة رائعة من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة ارتطمت في القائم وذهبت إلى خارج الملعب.

ودانت السيطرة نسبيًا للبلوز في أول 20 دقائق، لكنها جاءت سلبية دون الوصول لمرمى حارس المدفعجية بفرص حقيقية باستثناء محاولة ماونت.

وعلى عكس التيار، ارتكب دفاع تشيلسي هفوة كادت أن تسفر عن هدف لأصحاب الأرض، لكن إيميل سميث روي فشل في التعامل مع كرة عرضية وصلته داخل منطقة الجزاء، لتضيع فرصة هدف التقدم على فريقه.

وجرب ماونت حظه من جديد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة حادت عن مرمى حارس آرسنال.

واستطاع كيران تيرني أن يخترق منطقة جزاء الضيوف من الجهة اليسرى، مراوغًا ريس جيمس، الذي لم يجد بُدًا سوى إعاقته من الخلف، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح آرسنال.